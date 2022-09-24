Военнообязанным Приамурья запретили выезд без разрешения комиссаров

Приказ военного комиссара Амурской области дополнили свежим параграфом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приказ от 21 сентября 2022 года в Амурской области дополнили свежим параграфом. Военный комиссар региона запретил военнообязанным покидать территории.

В приказе «Об объявлении мобилизации» теперь есть параграф: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссаров».

Информацию необходимо довести до всех организаций, сообщили в комиссариате.

Напомним, в приказе были прописаны категории амурчан, которым после получения повестки необходимо явиться в пункты сбора. В числе мобилизованных оказались офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса.

Изначально в параграфе № 2 запрещался выезд только данным категориям граждан, со званиями. Теперь же под параграф попадают все граждане, состоящие на воинском учете.

Также в приказе комиссара Амурской области приказано руководителям организаций освободить мобилизованных граждан от работы и службы, произвести с ними полный расчет и выплатить им заработную плату.

Согласно последним данным, все амурчане, мобилизованные в рамках частичной мобилизации, сохранят свои рабочие места.

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