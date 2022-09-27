Жестоко расправился и пытался замести следы: мужчина убил свою знакомую в Амурской области

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Константиновском районе задержали 27-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 44-летней знакомой. Сначала амурчанин задушил женщину, а потом пытался инсценировать его смерть, чтобы его не заподозрили.

Все произошло в ночь с 19 на 20 сентября. Товарищи вместе выпивали в доме женщины, когда между ними произошла ссора. Разозлившись, молодой человек задушил гостеприимную хозяйку. Чтобы скрыть следы преступления, он попытался инсценировать ее смерть, закрыл дверь на ключ и сбежал, рассказали в региональном СК.

Тело женщины нашли спустя три дня, 23 сентября. Труп обнаружил сожитель женщины, вернувшись с вахты домой.

- 23 сентября сожитель приехал с вахты, не смог достучаться, вызвал участкового, тот в окно увидел тело, - уточнил в разговоре с «КП»-Благовещенск» старший помощник руководителя СК Амурской области Алексей Лубинский.

В УМВД России по Амурской области рассказали, что мужчина ранее имел судимость. Оперативники опросили свидетелей, провели розыскные мероприятия и задержали преступника на следующий день дома у матери.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится под стражей. Он уже признался в преступлении и показал на месте, как убивал женщину.

Расследование продолжается. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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