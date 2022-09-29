После жалоб благовещенцев на проблемном перекрестке на полмесяца раньше установят светофор

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На выходных на перекрестке Мухина-Зейская в Благовещенске появится светофор. К слову, накануне в редакцию «КП»-Благовещенск» обратились читатели с жалобой на этот перекресток, а в мэрии заявили, что установят светофор только в середине октября, когда закончится ремонт улицы.

Переходить оживленный перекресток боится горожанка Виктория. несколько раз девушка чуть не угодила под колеса автомобиля: говорит, даже друг друга водители не пропускают, не говоря о пешеходах.

- Из-за ремонта дороги здесь с июня нет светофора, пройти через перекресток невозможно. Водители не уступают пешеходам и сами спорят друг с другом. На днях я переходила там дорогу, и какой-то мужчина на микроавтобусе начал мне сигналить, хотя я имею полное право там идти. Хочется, чтобы хотя бы пешеходов уважали, раз друг друга не могут, - рассказывает Анна (имя изменено - прим.ред.), жительница Благовещенска.

Когда появится светофор, девушка на тот момент не знала. В пресс-службе администрации Благовещенска редакции сказали, что пока на Мухина продолжается ремонт, установить светофор невозможно: участок все еще считается строительной площадкой, на котором и вовсе нельзя находиться посторонним. И так как всю улицу закрыть не получится – это будет неудобно для жителей города и водителей, - её открывают поэтапно. И светофор на перекрестке обещали поставить только после окончания ремонта. Сроки называли в середине октября.

- Новый светофор к нам идет, и установим мы его только в середине октября. А для удобства жителей трех оживленных кварталов – пересечение с Горького, Амурской и Зейской - мы установили временный светофор на Амурской - Мухина. Жители могут пройти до него и перейти дорогу там, - пояснили в пресс-службе администрации.

Кстати, светофор здесь установили тоже только после обращения жителей к мэру города – об этом рассказали в администрации. Местные жители переживали за безопасность детей, ведь рядом находится школа №26. После окончания ремонта светофор поменяют на новый, постоянный.

На следующий день после нашего обращения мэрия заявила: светофоры на перекрестках Мухина-Зейская и Мухина-Пролетарская появятся уже в ближайшие выходные. Подключить их планируют на следующей неделе.

А пока на перекрестке Мухина-Зейская в часы пик – с 7.30 до 9.00, с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00 – работает регулировщик. Также здесь установили знаки приоритета.

К слову, сегодня утром, 29 сентября, на этом же перекрестке случилась серьезная авария. На месте работала реанимация, а автомобили сильно пострадали. Мы обратились за подробностями в ГИБДД Амурской области, но там пока не прокомментировали происшествие.

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