В Благовещенске могут ввести ограничения на продажу алкоголя

На продажу алкоголя жалуются жители города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Примерно 390 алкогольных магазинов сейчас работает в Благовещенске. Из-за большого количества подобных торговых точек жители города неоднократно обращались к мэру Олегу Имимееву с просьбой решить данную проблему. В связи с этим в столице Амурской области изменят правила благоустройства и торговли спиртным. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

В первую очередь изменения могут коснуться «радиуса трезвости»; об этом мы уже писали в декабре 2022 года. Сегодня в областном центре между алкомаркетами и учреждениями культуры, образования, здравоохранения расстояние должно быть 25 метров. В остальных случаях допустимо до 50 метров. Однако градоначальник и жители Благовещенска считают, что этого мало, поэтому планируется увеличение радиуса: вскоре от школ до зон, где продают спиртное, будет 100 метров.

Метаморфоза ждет и вывески. Так, сегодня всего у 75 магазинов согласованы рекламные щиты в плане размеров. Согласно нынешним правилам, размер табличек не должен превышать 1 метр по высоте и 10 метров по длине (в зависимости от здания). В новой редакции законопроекта планируется уменьшение вывесок у алкогольных точек до 0,45 метра по высоте и 3 метров по длине.

Кроме того, на плакатах запретят изображать процессы курения и потребления спиртосодержащей продукции. Основание служит то, что подобная демонстрация причиняет вред психическому здоровью и нравственному развитию детей.

– Также некоторые предприниматели размещают на фасадах информацию рекламного характера. В соответствии законом «О рекламе» запрещено размещать рекламу алкогольной продукции с использованием стационарных конструкций на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, – говорится в информации на сайте городской администрации.

Контролировать содержание рекламы, как и раньше, будет Амурское управление федеральной антимонопольной службы, а также специалисты комитета по управлению имуществом. За нарушение – административный штраф.

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