Пока амурчанин сражается в зоне спецоперации, люди выстраиваются в очередь, чтобы приютить его собаку

Бэлла ведет себя очень дружелюбно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области в управление ветеринарии обратились родственники бойца СВО, они попросили о помощи. Дело в том, что у Евгения (имя изменено) дома осталась собака Бэлла. На данный момент ухаживать за ней некому. Верную четвероногую подругу амурчанина отправили в приют Шимановска. О дальнейшей судьбе животного редакции «Комсомольской правды – Благовещенск» рассказал Заместитель начальника управления ветеринарии Анатолий Нижник.

Почему же родные бойца не могут полноценно следить за питомцем? Эти люди очень любят Беллу, но у их ребенка аллергия, поэтому они нашли альтернативу – временный новый хозяин. Амурчане прекрасно понимают, что домашней активной собаке, которая привыкла к мягкому дивану и общению с людьми, будет неуютно сидеть в вольере по соседству с другими псами.

– Нам уже звонят люди, которые готовы приютить животное. Сначала собака должна провести какое-то время в карантинной зоне, затем за ней может выезжать новый временный владелец. Мы рассмотрим всех претендентов и выберем самого ответственного, ведь четвероногий друг должен жить в хороших условиях.

Бэлла. Фото: пресс-служба управления ветеринарии Амурской области

Неудивительно что за Бэллой начала выстраиваться очередь. Хоть она и беспородная, зато у нее прекрасные голубые глаза, в которые невозможно не влюбиться. Специалисты управления ветеринарии отметили, что воспитаннице приюта 2,5 года, она привита, стерилизована, а еще очень дружелюбна.

Новым владельцам голубоглазую хвостатую привезут прямо к дому. Но пока остается вопрос, кто будет оплачивать питание, если все-таки неравнодушные люди заберут питомца к себе. Также редакции рассказали, что амурчанин, отправившийся в зону СВО пока не знает, что люди выстраиваются в очередь за его собакой. Возможно, об этом Евгению расскажут его родные.

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