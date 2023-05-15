В Амурской области женщину убили после ее отказа лечь спать на диван

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Магдагачи Амурской области 2 марта пьяный 40-летний мужчина зарезал свою возлюбленную после отказа лечь спать на диван. Пара распивала спиртные напитки, но после поссорилась. В пьяной агонии они уснули на полу, но где-то в три часа ночи амурчанин проснулся, не отошел от конфликта и нанес три удара ножом в грудь женщины, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на прокуратуру Приамурья.

После кровавой расправы, по версии следствия, обвиняемый лег спать рядом с бездыханным телом. Труп утром увидел родственник амурчанина, он решил проведать члена своей семьи, но его ждал далеко не радушный прием.

Скрывать о содеянном смысла не было. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в этом же поселке задержали предполагаемого убийцу 40-летнего местного жителя. Тело обнаружили 12 декабря 2021 года возле дома по улице Ленина.

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