Мог скрыть следы и сбежать: отец, зарезавший возлюбленную и 10-месячного сына, взят под стражу в Приамурье

Мужчину отправили в СИЗО до 26 мая. Фото: принтскрин видео.

Жителя Благовещенска, убившего своего десятимесячного сына и супругу, отправили в СИЗО на два месяца. Судья посчитал, что если 32-летний А. Степанян останется на свободе, то сможет уничтожить доказательства своей вины и скрыться от следствия, говорится на сайте Благовещенского городского суда.

Напомним, страшная трагедия произошла 26 марта: при неизвестных обстоятельствах мужчина зарезал крошку-сына и попытался убить жену. В итоге оба поступили в больницу, где врачи всеми силами пытались спасти пострадавших от рук душегуба, однако и мать, и ребенок скончались на больничной койке.

Следователи завели два уголовных дела по статям за убийство малолетнего и в покушении на убийство двух лиц (пункты «а, в», части 2 статьи 105 УК РФ). Сразу под подозрение попал 32-летний мужчина – муж убитой. Вскоре его задержали и взяли под стражу, а через два дня, 28 марта, отправили в СИЗО до конца весны.

– Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Степанян может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить доказательства. При таких обстоятельствах суд избрал в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 26 мая 2023 года.

В течение этого времени следователи Приамурья продолжат расследование зверского преступления. В случае если вина амурчанина будет доказана, то ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

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