Не понравилось поведение гостьи: за что амурчанка убила свою знакомую

В день трагедии женщины распивали в компании алкоголь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На скамье подсудимых окажется 31-летняя жительница Сковродинского района Амурской области. 7 февраля в поселке Солнечный она зарезала свою гостью в квартире дома по улице Ленина, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск», со ссылкой на Следственный комитет.

Компания распивала алкоголь, как вдруг хозяйке не понравилось поведение ее гостьи. Разгневанная женщина не стала выгонять свою знакомую, вместо этого нанесла ей несколько ножевых ударов. Хотела проучить, но убила. От полученных травм 35-летняя пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. На амурчанку завели уголовное дело по статье «Убийство». Ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как обозленный амурчанин убил знакомого после ссоры. Потерпевший пытался спастись, но душегуб настиг его в подъезде и зарезал.

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