В школе Благовещенска рабочие скинули со второго этажа унитаз на ребенка

В школе прошла проверка. Фото: прокуратура Амурской области.

В одной из школ Благовещенска 19 мая после ремонта двое рабочих выбросили керамический унитаз со второго этажа. В это время под окнами проходила 11-летняя ученица этого учебного заведения. Девочка получила переломы, ее отправили в больницу. На горе-мастеров завели уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Прокуратура решает вопрос о заведении уголовного дела на директора, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но всеобщую огласку он получил 23 мая. Выяснилось, что школьница собиралась на урок физкультуры, рабочие не заметили ее и выбросили унитаз в окно. В Амурском следственном управлении сообщили, что ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Если ребенку нужна помощь или у родителей пострадавшей есть своя версия произошедшего, они могут обратиться в редакцию «КП».

Остаются вопросы к рабочим. Почему просто не унесли после работы старый унитаз на первый этаж, ведь идти было недалеко. У прокуратуры вопросы к директору, почему она не проследила за работой этих людей. Прокурор инициировал вопрос о возбуждении дела «нарушение права на образование, а также прав и свобод обучающихся» в отношении директрисы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке в школе №32 перед началом урока физкультуры на одного из учеников упала шведская стенка. Директор Павлина Проживина, несмотря на то, что в ситуации заинтересовался следственный комитет, начала собственное расследование.

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