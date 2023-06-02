В Приамурье двое подростков слетели на мотоцикле с дороги, один погиб

Снимок с места аварии. Фото: Госавтоинспекция Амурской области.

В Амурской области в аварию на мотоцикле попали два подростка. 14-летний водитель и 13-летний пассажир слетели с дороги, один из детей от полученных травм скончался в больнице, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на госавтоинспекцию Приамурья.

Трагедия произошла 2 июня в Тындинском муниципальном округе. В 5:45 на седьмом километре автодороги Уркан – Соловьевск школьник не справился с управлением и вылетел с трассы. Почему в такое время дети оказались на дороге, и куда они ехали – предстоит разобраться специалистам. Мальчиков госпитализировали, 13-летнего пассажира не удалось спасти.

– Тындинская городская прокуратура организовала проверку происшествия, в том числе условий жизни семей несовершеннолетних, полноты работы уполномоченных органов. Городской прокуратурой поставлен на контроль ход и результат доследственной проверки по данному факту, – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Благовещенске на улице Артиллерийской произошло жесткое ДТП между тремя автомобилями. Один из них – Lexus, от удара повалило на бок. Машина с грохотом ударилась о землю и на асфальт полетели осколки раскуроченного лобового стекла.

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