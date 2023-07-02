Массовым отравлением в детском лагере в Приамурье заинтересовался Бастрыкин

Следком продолжает расследование дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в Приамурье в детском лагере «Белые горы» отравилось сразу 70 детей, 10 из них госпитализировали из-за тяжелого переноса заболевания. Произошедшим заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Глава СК затребовал доклад по уголовному делу об отравлении детей. Руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский должен доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по установлению обстоятельств, способствовавших случившемуся, и мерах к их устранению.

Напомним, с чего все начиналось. Первоначально информация об отравлении детей появилась в социальных сетях, позже в Следственном комитете рассказали, что началась доследственная проверка. Узнав о случившемся, в лагерь приехали специалисты Роспотребнадзора, отобрали необходимые пробы, чтобы узнать, из-за чего именно пострадали ребята.

Администрация детского учреждения посчитала, что причиной недомогания у детей стал солнечный удар. Оказалось, что у всех – норовирус, который появился из-за сотрудников пищеблока, скрывавших нарушения санитарных правил.

Сейчас лагерь не работает, документы по делу переданы в суд. Детей вывезли по домам.

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