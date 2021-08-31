Консул КНДР пострадал в ДТП в Амурской области

По данным источника, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Фото: Depositphotos

В Приамурье утром 30 августа на дороге Екатеринославка – Харьковка перевернулся внедорожник Range Rover. В нем находились трое граждан Северной Кореи: водитель и два пассажира. По сообщению собственного источника «Комсомольской правды», одним из пассажиров был официальный консул Хабаровской канцелярии при генеральном консульстве КНДР в г. Владивостоке Пак Е. Р.

По данным источника, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением – в результате машина съехала с трассы и опрокинулась, а оба пассажира сильно пострадали. Консул сломал лопатку и второй поясничный позвонок, сейчас находится в больнице. Второй пассажир от полученных травм скончался на месте.

В отношении водителя возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», также сообщает источник «КП».

Такое преступление может наказываться принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в августе в Благовещенске произошло еще одно страшное ДТП - в нем погибли сразу три человека, ещё трое пострадали. При этом столкнулись всего два автомобиля. Произошло это из-за того, что одна из машин выехала на встречную полосу.

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