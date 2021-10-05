В Благовещенске в суд направлено уголовное дело в отношении работника школы, по вине которого дети получили ожоги глаз

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело Фото: архив

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении работника одной из городских школ. Он обвиняется в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей».

Следствием установлено, что летом 2020 года одним из руководителей образовательного учреждения при подготовке к новому учебному году не были приняты меры к обеспечению безопасной эксплуатации бактерицидного облучателя, установленного в учебном классе.

В результате в начале сентября облучатель был включен и долгое время работал, пока в помещении находились школьники.

В результате 10 детей получили травматическое воздействие ультрафиолетовым излучением и легкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в Благовещенском городском суде.

Уголовным кодексом РФ за указанное преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до одного года.

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