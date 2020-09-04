«Не делайте крайнего из учителя»: Мэр Благовещенска прокомментировал ситуацию с ожогами глаз у школьников

Пострадавшие дети лечатся дома. Фото: pexels.com

Мэр Благовещенска Олег Имамеев прокомментировал ситуацию в Алексеевской гимназии в своем инстаграм-аккаунте. Напомним, десятиклассники в гимназии получили ожоги глаз из-за работавшей в течение дня лампы для кварцевания, которую учитель забыл выключить в начале урока. Пострадали 27 из 28 учеников, находившихся в кабинете.

- Прежде всего хочу пожелать скорейшего выздоровления ребятам из 10 Б Алексеевской гимназии. Слава Богу, что обошлось без тяжелых последствий. Принимаем все меры, чтобы это больше никогда и нигде не повторилось, - обратился к благовещенцам Олег Имамеев. - И большая просьба: не делать крайнего из учителя. Да, здесь на первом месте человеческий фактор. Но представляете, какой моральный груз сейчас на человеке. Ответственность будем делить солидарно.

Главное сейчас усвоить этот урок, подчеркнул мэр Благовещенска. В ситуации сейчас разбираются специалисты управления образования городской администрации, прокуратуры и следственного отдела по Благовещенску.