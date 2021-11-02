Дело о получении благовещенкой травмы на турбазе принято новый поворот

По версии следствия, руководитель базы знал, что спуск не подготовлен для катания Фото: соцсети

В Благовещенске в суд вновь передали дело о смерти местной жительницы Виктории, которая в декабре прошлого года получила серьезные травмы во время катания на тюбинге на турбазе «Лес».

Напомним, это случилось 19 декабря 2020 года. Виктория во время катания упала с горки и ударилась головой. Девушка впала в кому, в которой пробыла несколько месяцев. Когда она вышла из нее, то планировалось, что девушка продолжит лечение в Санкт-Петербурге. В северную столицу Виктория успела прилететь, но начать восстановление так и не удалось. Амурчанка умерла в местной больнице.

Уголовное дело о получении травм в суд передали еще в апреле. Правда, потом его пришлось вернуть следователям – в связи со смертью Вики. И теперь они собрали достаточно доказательств в отношении руководства турбазы. Индивидуальный предприниматель пойдет под суд за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Согласно материалам уголовного дела, при устройстве спуска не была организована горнолыжная разметка, отсутствовала и информация на склонах и спусковой трассе. На территории комплекса не было врачей, а посетителям не рассказывали о правилах использования инвентаря. Отсутствовали индивидуальные средства защиты, с людьми не работал инструктор. Запрещающих и предупреждающих знаков тоже не было.

По версии следствия, руководитель базы знал, что спуск не подготовлен для катания, не соответствует требованиям безопасности и, кроме того, покрыт наледью, имеет множество бугров и ям, однако продолжал оказывать услуги в период с 10 по 19 декабря 2020 года.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, с обвинением не согласился. Несмотря на это, следствие считает собранные доказательства достаточными для привлечения его к ответственности.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Благовещенска, уголовное дело с уточненной квалификацией направлено в суд для рассмотрения по существу.

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