Скончалась амурчанка, получившая травму на турбазе

Провести операцию амурчанке не успели Фото: социальные сети

Не стало Виктории Уткиной, получившей травму на турбазе «Лес». Об этом 10 июня сообщили ее родственники в инстаграм-аккаунте девушки.

- Сегодня нашей Вики не стало. Ее сердце не выдержало. Операцию провести не успели, - сказано в посте.

Похороны девушки пройдут в Благовещенске, о дате прощания сообщат позже.

Недавно благовещенка отправилась в Санкт-Петербург на лечение. За день до вылета в столицу Приамурья прилетели врачи, они и подготовили Викторию к перелету. Тогда показатели у женщины были хорошими.

Напомним, происшествие произошло 19 декабря 2020 года. Девушка впала в кому, из которой вышла только в начале марта 2021-го.

Чуть позже прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении арендатора турбазы. Его обвиняют в «оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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