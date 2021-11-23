В суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего главы ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого во взяточничестве

Уголовное дело заняло 19 томов Фото: скриншот

В Приамурье направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего мэра ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого в совершении нескольких должностных преступлений. Расследование уголовного дела в отношении чиновника завершено, сообщает Следственный Комитет по Амурской области.

Левицкому инкриминируются сразу несколько уголовных статей: ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере», ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денежных средств», и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году Сергей Левицкий, используя свои должностные полномочия, повлиял на принятие Думой ЗАТО Углегорск решения об увеличении суммы бюджетных расходов на устройство и содержание снежного городка с 1,2 млн рублей до 3 миллионов. После этого он указал подчиненным подготовить документы для проведения аукциона. В них нужно было включить непостижимые условия для участников, чтобы выиграть могла конкретная организация, с руководителем которой чиновник был друзяьми. Этим самым он ограничил конкуренцию.

Кроме того, имело место быть и техзадание, разработанное победителем аукциона. Еще до объявления аукциона, согласно данным следствия, Левицкий, действующий в интересах победителя, потребовал от руководителя муниципального предприятия, также захотевшего поучаствовать в конкурсе, не подавать заявку. Вышедшее на аукцион другое ООО отказалось от участия, так как условия по исполнению контракта были невозможными. Так, большой объем работ нужно было выполнить всего за пять дней.

По итогам аукциона между управлением градостроительства, капитального строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Циолковский и организацией-победителем заключен контракт, по которому поставщику перечислены 2 миллиона 985 тысяч рублей. Часть из них, в виде двух платежей на сумму около 128 тысяч рублей, переведена руководителем подрядчика на ссудный счет Сергея Левицкого в счет погашения взятого им кредита, что и стало отмыванием.

На период предварительного следствия Сергей Левицкий находился под стражей. Он не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Несмотря на это, следствие считает собранный объем доказательств, изложенный в 19 томах уголовного дела, достаточным.

Также на автомобиль одного из из членов семьи Левицкого наложен арест на сумму 1,3 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что обвинительное заключение утверждено прокурором, 17 ноября уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

Сергею Левицкому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

С чего все началось

«Ситуация абсурдна»: экс-мэр Циолковского рассказал о подозрении в коррупции

Сергей Левицкий в своем видеообращении отверг подозрения во взяточничестве (подробности)

Бывший глава Циолковского помещен под стражу

Сергея Левицкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (подробности)