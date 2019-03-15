2019-03-15T02:40:56+03:00
Происшествия

Напавший на людей в амурском селе волк оказался бешеным

В ближайшее время в Нижней Ильиновке введут карантин
Юлия ГОМАН
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Бешенство у волка выявили при исследовании в областной ветлаборатории. Фото: instagram.com/amurvetuprБешенство у волка выявили при исследовании в областной ветлаборатории. Фото: instagram.com/amurvetuprФото: СОЦСЕТИ
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В областной ветлаборатории закончили исследование останков волка, который напал на людей и собак в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района. К сожалению, опасения амурчан подтвердились - хищник оказался заражен бешенством. В ближайшее время в селе введут карантин по бешенству.

«Собаки, пострадавшие при встрече с хищником, изолированы и помещены под наблюдение. На карантине животные будут находиться в течение десяти дней», - сообщается на странице управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области в «Инстаграме».

Это первый случай бешенства в 2019 году. Ранее в регионе сняли карантин по этому заболеванию. Как теперь оказалось, радость была преждевременной. Напомним, опасный вирус спустя много лет снова появился в Приамурье, в конце 2018 года зафиксировали 15 случаев бешенства.

Как ранее сообщал наш сайт, ЧП в Нижней Ильиновке случилось 13 марта. В село пришел волк. Животное напало на нескольких домашних собак и четверых людей. В конце концов, хищника удалось убить. Пострадавшим сельчанам медики оказали необходимую в таких случаях помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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