2019-03-16T05:35:19+03:00
Происшествия

Амурчанину предъявили обвинение в убийстве ребенка

Следственный комитет продолжает расследование
Евгения НИФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 15 марта, жителя Белогорска официально обвинили в истязании и убийстве годовалого ребенка, сообщает Следственный комитет РФ по Амурской области. 18-летнего амурчанина обвиняют по статьям «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Убийство малолетнего».

По материалам уголовного дела, обвиняемый в период с 12 по 15 февраля 2019 года систематически избивал годовалого сына своей знакомой. 15 февраля мальчика с телесными повреждениями доставили в Белогорскую больницу, а затем перевели в Амурскую детскую областную клиническую больницу, где, несмотря на принимаемые медиками усилия по спасению жизни ребенка, он скончался 5 марта 2019 года.

Мужчину, обвиняемого в совершении преступления, заключили под стражу и поместили в следственный изолятор Благовещенска.

Кроме этого, Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летней матери убитого ребенка и местных органов опеки.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске загорелся цех по производству полистирола
Бывшего начальника амурского Госстройнадзора приговорили к пяти годам колонии
Благовещенцам предлагают бороться с расклейщиками уличной рекламы
Напавший на людей в амурском селе волк оказался бешеным
Амурчан призывают повторно привиться от кори
В Благовещенске построят новую школу на 1500 мест и попутно сделают дороги
На сайте мэрии появился график вывоза мусора в частном секторе Благовещенска
В Приамурье задержали браконьера с мешком мяса изюбрей
За убитых волков амурским охотникам снова будут платить по 7,5 тысячи рублей
В Приамурье воришка пытался спрятаться от полиции в шкафу
В амурском селе волк напал на местных жителей и собак
В Приамурье таксист, боясь увольнения, соврал, что на него напали и угрожали ножом
В Благовещенске жильцы мешают делать в доме капремонт, волнуясь за натяжные потолки
Юным благовещенцам покажут два интересных спектакля
В Благовещенске открылась выставка женских модных аксессуаров конца XIX - начала XX века
Амурстат: средняя зарплата амурчан в январе выросла на 5,9 процента
В Приамурье приезжий из Якутии прикинулся таксистом и обманул его знакомую
«Вот так парковаться на газоне»: в Благовещенске ночью сгорел автомобиль
Амурчане могут выиграть миллионы рублей на развитие своих сел
Из-за горки из нечистот в Чигирях «управляйка» заплатит 250 тысяч рублей
Благовещенский суд решил, что замглавы Росприроднадзора останется под стражей
В амурском Белогорске ищут водителя, насмерть сбившего женщину
Первая декада марта в Благовещенске по температуре оказалась ближе к концу месяца
В Приамурье служебная собака оставила осужденного без наркотиков
В Приамурье спасатели вытащили застрявшую во льду машину с ребенком