Амурчанину предъявили обвинение в убийстве ребенка

СЕГОДНЯ 05:35 2019-03-16T05:35:19+03:00

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Вчера, 15 марта, жителя Белогорска официально обвинили в истязании и убийстве годовалого ребенка, сообщает Следственный комитет РФ по Амурской области. 18-летнего амурчанина обвиняют по статьям «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Убийство малолетнего».

По материалам уголовного дела, обвиняемый в период с 12 по 15 февраля 2019 года систематически избивал годовалого сына своей знакомой. 15 февраля мальчика с телесными повреждениями доставили в Белогорскую больницу, а затем перевели в Амурскую детскую областную клиническую больницу, где, несмотря на принимаемые медиками усилия по спасению жизни ребенка, он скончался 5 марта 2019 года.

Мужчину, обвиняемого в совершении преступления, заключили под стражу и поместили в следственный изолятор Благовещенска.

Кроме этого, Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летней матери убитого ребенка и местных органов опеки.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU