2019-03-19T05:41:16+03:00
Происшествия

В Благовещенске владельца скандально известного приюта «Дружок» оставили под стражей еще на месяц

Защита просила освободить его под залог
Ольга ЗУБАРЕВА
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Выживших в "собачьем концлагере" бедолаг забрали волонтеры - лечить и откармливать.Выживших в "собачьем концлагере" бедолаг забрали волонтеры - лечить и откармливать.Фото: СОЦСЕТИ
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Нашумевшая история с погибшими бездомными собаками в благовещенском приюте «Дружок» продолжается. В городском суде состоялось заседание, на котором было решено оставить бывшего директора приюта Вячеслава Золотарева под стражей еще на месяц. Его подозревают в жестоком обращении с животными, заведено уголовное дело, по которому вовсю идет следствие.

- Обвиняемый и его защита настаивали на том, чтобы избрать более мягкую меру пресечения, в том числе освобождение под залог, - пояснил пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин. - Суд же принял решение оставить подозреваемого под стражей до 16 апреля. На том основании, что обвиняемый может оказывать давление на свидетелей, а также, находясь на свободе, может скрыться от следствия.

Напомним, в январе на территории приюта в Чигирях были найдены 47 трупов собак. Экспертиза показала, что животные умерли от истощения. Обследование территории приюта выявило, что здесь не было условий для содержания безнадзорных животных. При этом известно, что все четвероногие «постояльцы» учреждения были отловлены по муниципальным контрактам. Предпринимателю Вячеславу Золотареву 16 января суд запретил заниматься данной деятельностью, его заключили под стражу. Теперь все зависит от того, как будет продвигаться расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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