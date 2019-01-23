2019-01-23T08:36:26+03:00
Происшествия

В Благовещенске полиция задержала владельца приюта, в котором погибло почти 50 собак

Предпринимателя отправили в изолятор временного содержания
Юлия ГОМАН
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Предприниматель несколько лет занимался отловом бездомных животных в Благовещенске.Предприниматель несколько лет занимался отловом бездомных животных в Благовещенске.Фото: Архив "КП"
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Руководителя скандально известного приюта «Дружок» в селе Чигири Вячеслава Золотарева задержали сегодня, 23 января, благовещенские полицейские. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчину подозревают в жестоком обращении с животными, заведено уголовное дело.

Сам предприниматель находился в другой стране, когда вокруг его приюта и погибших от истощения собак разгорался скандал и проводились проверки прокуратуры. Задержали его, когда он вернулся из-за границы, и доставили в отдел полиции.

«В настоящий момент указанный гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Следователем подготовлено постановление о возбуждении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщается на сайте МВД России.

Ранее стала известна официальная причина смерти животных - собаки умерли от истощения. Как сообщало областное управление ветеринарии, опасных инфекций при вскрытии не обнаружено. При этом, как рассказывали побывавшие в «собачьем концлагере» волонтеры, еда для животных в приюте была, пачки с кормом нашли зоозащитники, вот только бедных питомцев просто никто не кормил. Как итог, комиссия, побывавшая в «Дружке» 16 января, нашла 47 трупов и 21 живую, но страшно замученную собаку.

Комиссия, побывавшая в «Дружке» 16 января, нашла 47 трупов и 21 живую собаку. Фото: СОЦСЕТИ

Комиссия, побывавшая в «Дружке» 16 января, нашла 47 трупов и 21 живую собаку.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Вячеслав Золотарев несколько лет занимался отловом бездомных животных в Благовещенске. выигрывая муниципальные контракты. Теперь ему хотят запретить заниматься такой деятельностью.

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Главное сейчас, по мнению амурчан, довести все разбирательства до конца и не допустить, чтобы проблему замолчали. Практически сразу же после поднятой шумихи в СМИ известный в Благовещенске ведущий Макс Радман запустил в соцсетях акцию #ЖиводеровВТюрьму_Благ (читать дальше).

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