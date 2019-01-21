Амурчане требуют наказать владельца приюта, в котором погибли почти 50 собак

Приют для бездомных животных «Дружок» в Чигирях называют не иначе как концлагерем. Напомним, на прошлой неделе в Благовещенске разразился скандал, когда здесь нашли 47 трупов животных. Оставшиеся в живых собаки находятся в плачевном состоянии - больные, голодные…

Призвать к ответственности!

Амурчане требуют наказать виновных в случившемся. На площадке change.org набралось уже около 12 тысяч подписей под созданной здесь петицией.

«В конце 2018 года в силу вступил закон, принятый депутатами Госдумы, об ответственном отношении к животным. Несмотря на это, случаев жестокого обращения с животными не становится меньше! Необходимо призвать виновных в этом к ответственности хотя бы для того, чтобы подобные зверства больше не повторялись. Беззащитные животные не должны страдать от того, что кто-то в очередной раз хочет набить свои карманы деньгами!» - говорится в петиции.

Направить ее планируют природоохранной прокуратуре и городской администрации. К слову, история зацепила не только жителей области - подписать петицию призывает даже популярный российский актер Данила Козловский. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграме».

Привлечь внимание

Главное сейчас, по мнению амурчан, довести все разбирательства до конца и не допустить, чтобы проблему замолчали. Практически сразу же после поднятой шумихи в СМИ известный в Благовещенске ведущий Макс Радман запустил в соцсетях акцию #ЖиводеровВТюрьму_Благ.

- Моя супруга одна из первых с самого начала работы этого приюта обивала пороги разных надзорных органов в связи с многочисленными нарушениями условий содержания животных (условия прописаны в контракте и законе) и нарушениями при заключении договора на обслуживание этого контракта со стороны соответствующих городских структур, - пояснил Макс Радман. - Я с самого начала всей этой эпопеи с «Дружком» так или иначе помогал супруге. Сейчас, когда вскрылись ужасающие подробности ситуации в приюте, стало понятно, что необходим общественный резонанс, чтобы виновные не ушли от ответа. Понимая, что у меня есть возможность привлечь внимание людей, я запустил эту акцию.

К акции Макса Радмана подключились уже не только жители Приамурья, но и самых разных регионов страныФото: СОЦСЕТИ

К акции подключились уже не только жители Приамурья, но и самых разных регионов страны (Выборг, Саратов, Москва и так далее), и даже ближнего зарубежья, в частности, Украины.

«Все умирают, понимаете?»

Напомним, проверка прокуратуры подтвердила, что несчастных животных в свое время отловили в рамках муниципального контракта, и отвечать за них должен был владелец приюта - предприниматель Вячеслав Золотарев. Ранее именно этот предприниматель выигрывал аукционы на отлов бездомных животных. Теперь ему хотят запретить заниматься подобной деятельностью, на бизнесмена заведено уголовное дело.

Между тем федеральным журналистам удалось связаться с самим предпринимателем, который, по его словам, сейчас находится за границей.

- Моя личная земля. Мои личные собаки, которые принадлежат мне на правах собственности. Понимаете? Лежали несколько умерших собак. Это у нас нормально. Мы их не утилизируем, потому что у нас сейчас зима. Накапливаются, потом мы их утилизируем. Все умирают, понимаете? - сказал Вячеслав Золотарев.

КСТАТИ

Пострадавших собак будут лечить бесплатно

Лечение выживших питомцев «Дружка» готово взять на себя областное управление ветеринарии. Всю необходимую помощь собаки получат бесплатно. Кроме того, специалисты определят и причины смерти животных, в ходе вскрытия они ищут возможные инфекции, опасные для человека. Результаты исследований будут готовы на этой неделе.