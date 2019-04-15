2019-04-15T12:04:49+03:00
Общество

Мальчик, на которого напали собаки в Благовещенске, все еще в реанимации

Состояние ребенка по-прежнему тяжелое
Юлия ГОМАН
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Амурский минздрав сообщил о состоянии девятилетнего мальчика, на которого напала стая собак. По данным на утро понедельника состояние ребенка по-прежнему тяжелое, он все еще в реанимации. С ним продолжают работать врачи. Большинство ран оказались в проекции прохождения сосудистых пучков. К счастью, магистральные сосуды не были задеты. Иначе все было бы намного сложнее. Но и без этого оперировали маленького пациента несколько часов.

Напомним, 11 апреля в промзоне в районе улицы Гражданской псы повалили ребенка на землю и начали буквально грызть его за руки, тело, лицо. К счастью, крик услышал находившийся неподалеку мужчина, сотрудник базы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Свою проверку начала и благовещенская прокуратура. О том, что в городе уже давно пора что-то делать с опасными собаками, говорят и сами благовещенцы. После случившегося камни летят не только в сторону мэрии, но и зоозащитников.

- Это ужасная ситуация, то, что случилось с ребенком, это даже не обсуждается! Но решать проблему надо не с конца, а с начала, - высказалась на радио «КП-Благовещенск» Елена Лепехина, один из руководителей зоозащитной организации «Шанс». - То, что сейчас предлагают люди - выйти с отравой, с винтовками - это не выход. Проблему надо решать планомерно и постоянно. Ведь ряды бездомных собак пополняются за счет домашних, которых выкидывают на улицу. И если перестрелять одних, на их место придут другие.

Елена Лепехина, один из руководителей зоозащитной организации «Шанс», о ситуации с нападением собак

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Собаки вообще не должны попадать на улицу. А агрессивных животных с улиц надо убирать, зоозащита как раз этим и занимается. Что касается баз, там всегда жили животные. Возможно, надо сделать так, чтобы на базу не попадали люди, в частности, чтобы дети не гуляли на этих территориях. Ведь собака охраняет собственную территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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