2019-04-23T01:40:06+03:00
Общество

Амурские депутаты рассказали, как у нас будут бороться с бродячими собаками

Новая схема работы в Приамурье может заработать раньше федерального закона
Полина ОЗЕРОВА
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О том, как в Приамурье предлагают решить проблему с бездомными животными, депутаты Заксобрания рассказали на встрече с губернатором Василием Орловым. Самые актуальные вопросы, поступающие народным избранникам от амурчан, губернатору передали заранее. Один из них как раз и касался бродячих собак.

На встрече рассказали, что готовится федеральный законопроект, который должен урегулировать эту сферу. Однако в Амурской области новая схема работы с бродячими псами может заработать до вступления в силу федерального документа.

- Эта схема предполагает отлов животных, передержку в течение определенного времени в приюте (в это время должны объявиться хозяева животного - фактические или новые), затем стерилизацию и чипирование, а после - выпуск на старое место обитания неагрессивных особей, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Напомним, недавно стая уличных собак в Благовещенске напала на девятилетнего ребенка. Случай настолько шокировал весь город, что мэрия решила принять экстренные меры по отлову собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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