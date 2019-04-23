Амурские депутаты рассказали, как у нас будут бороться с бродячими собаками
О том, как в Приамурье предлагают решить проблему с бездомными животными, депутаты Заксобрания рассказали на встрече с губернатором Василием Орловым. Самые актуальные вопросы, поступающие народным избранникам от амурчан, губернатору передали заранее. Один из них как раз и касался бродячих собак.
На встрече рассказали, что готовится федеральный законопроект, который должен урегулировать эту сферу. Однако в Амурской области новая схема работы с бродячими псами может заработать до вступления в силу федерального документа.
- Эта схема предполагает отлов животных, передержку в течение определенного времени в приюте (в это время должны объявиться хозяева животного - фактические или новые), затем стерилизацию и чипирование, а после - выпуск на старое место обитания неагрессивных особей, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Напомним, недавно стая уличных собак в Благовещенске напала на девятилетнего ребенка. Случай настолько шокировал весь город, что мэрия решила принять экстренные меры по отлову собак.
ИСТОЧНИК KP.RU