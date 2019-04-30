В Приамурье пограничники нашли собаку, которая застряла на острове Полуденном

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-30T10:28:04+03:00

Пограничникам удалось покормить собаку, вот только поймать себя она им не дала. Фото: Предоставлено очевидцем

Вот только в руки им животное пока не далось

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Амурским пограничникам сегодня удалось найти собаку, застрявшую на острове Полуденном в Михайловской районе. Об этом сообщают волонтеры, которые ранее обращались за помощью.

«Собака найдена! Поймать не смогли, она хочет, но боится подойти. Она поела. Так как пограничники поймать ее не смогли, то уехали. Разрешили на остров поехать с ловушкой. Сказали, что пустят», - говорит автор сообщения.

Напомним, призыв спасти бедное животное появился в соцсетях и мессенджерах накануне. Очевидцы заметили на острове собаку, которая не могла перебраться на большую землю. Проблема в том, что остров находится на границе между Китаем и Россией, а значит, люди просто так не могут подплыть к нему, чтобы помочь животному. Поэтому на помощь пришли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

К слову, совсем недавно амурчане также озаботились судьбой бельчонка. Кроха потерялся в Белогорье, где его и подобрали неравнодушные благовещенцы. Без посторонней помощи месячный малыш просто погиб бы. Сейчас бельчонка откармливают детской смесью и козьим молочком.

ИСТОЧНИК KP.RU