В Приамурье перед судом предстанет мать годовалого ребенка, которого забили до смерти

СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-14T09:33:40+03:00

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Следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Белогорска. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребенком. Ее годовалого сына жестоко избил сожитель, а сама женщина далеко не сразу вызвала ему скорую помощь. Когда медики приехали на вызов, то увидели шокирующую картину: ребенок находился в коме, был практически при смерти. Малыша пытались спасти, но он скончался в больнице. Расследование уголовных дел в отношении сожителя, а также местных органов опеки продолжается.

Напомним, это случилось в феврале 2019 года. Сожитель амурчанки избивал ребенка несколько дней. Как потом на допросе объяснил сам мужчина, мальчик капризничал, его не могли уложить спать. «Успокоить» его он пытался таким жестоким способом. Длилось это с 12 по 15 февраля, согласно данным следствия, а умер ребенок 5 марта.

- Следствие полагает, что обвиняемая не приняла должных мер к пресечению преступных действий своего сожителя, не сообщила в правоохранительные органы о применяемом к ее ребенку насилии, тем самым проявила жестокость в отношении малолетнего, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

В ближайшее время дело направят в суд. На избившего ребенка мужчину заведено сразу два уголовных дела - за побои и убийство, а органы опеки проверяют на предмет халатности.

ИСТОЧНИК KP.RU