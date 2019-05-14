Тигры Павлик и Елена уже едут в Амурскую область

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-14T12:39:42+03:00

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Уже на этой неделе в Амурской области станет на два тигра больше.

«Тигры Павлик и Елена начали свой путь к свободе! 14 мая 2019 года на хищников надели GPS-ошейники, поместили в транспортировочные клетки и повезли к месту выпуска в Амурскую область. Подробности чуть позже», - написали сотрудники центра «Амурский тигр» на своей странице в «Инстаграме».

Зверей везут из реабилитационного центра в Приморье. Ну а в Приамурье уже все готово к приему «новоселов». Напомним, в Архаринском районе, где планируют выпустить полосатую парочку, соорудили временный вольер. Здесь животные будут проходить адаптацию к новым условиям. Как только специалисты поймут, что тигры полностью готовы жить на воле и смогут сами добывать себе еду, их выпустят из вольера. Сколько времени уйдет на адаптацию, пока не известно.

Напомним также, что тигров в амурских лесах выпускали и раньше - в мае 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU