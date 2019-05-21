Людей, чьи останки нашли в Верхнеблаговещенском, расстреляли

СЕГОДНЯ 07:00 2019-05-21T07:00:51+03:00

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Уголовное дело возбудили еще в ноябре 2018 года, когда недалеко от Благовещенска нашли останки более 20 человек.

- В ходе предварительного следствия установлено, что обнаруженные фрагменты принадлежат людям эпохи 1927 - 1939 годов, осужденным и приговоренным представителями действовавших в тот период времени внесудебных органов к наказанию в виде смертной казни через расстрел, - сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Выводы следствия основываются на давности пребывания останков и фрагментов обуви в земле (не менее 80-100 лет). Характер их расположения говорит о том, что тела сбрасывались в овраг, который засыпался грунтом. Огнестрельные ранения, в основном, располагались на висках и затылках. Кроме того, в месте захоронения не было ни гильз, ни пуль, ни предметов быта, кожаных ремней и шнурков, что характерно для заключенных. Сейчас решается вопрос о перезахоронении останков.

ИСТОЧНИК KP.RU