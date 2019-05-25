2019-05-25T09:13:38+03:00
Общество

Деньги на отлов собак направят в наиболее проблемные районы Приамурья

Такие изменения в закон готовят амурские депутаты
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Парламентарии амурской области готовят изменения в закон о регулировании численности безнадзорных животных. Теперь деньги на отлов собак будут перераспределять между городами и районами в зависимости от количества бродячих собак и освоения средств.

- Суть в гибкой системе расходования средств. Если в одном муниципалитете выделенные на отлов деньги не осваиваются, их перенаправят в другой. Не дожидаясь окончания финансового года. То же случится при резком увеличении или уменьшении численности бродячих собак, - объяснили в Законодательном Собрании Амурской области.

Законопроект рассмотрят на заседании 30 мая сразу в двух чтениях. А уже к августу депутаты намерены подготовить еще несколько поправок. Например, закрепить право на отлов за муниципальными предприятиями и законодательно укрепить вопросы строительства и содержания приютов.

И это лишь нескольких шагов, которые власти предпринимают для решения проблемы с уличными собаками. Напомним, своего пика ситуация достигла в середине апреля, когда в Благовещенске животные напали на девятилетнего мальчика. Ребенка оперировали несколько часов, и лишь спустя несколько дней его состояние улучшилось достаточно для того, чтобы перевести его из реанимации в общую палату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный спасатель Приамурья за год заработал свыше 3 миллионов рублей
Для медали к 45-летию Байкало-Амурской магистрали разработали дизайн
В Белогорске после пожара в жилом доме нашли тело мужчины
Амурчан призывают пригласить в гости детей из интернатов и детдомов
В Приамурье пчел после зимовки проверяют на болезни
В Приамурье пару новых тигров выпустили в дикую природу
В Благовещенске посетитель пивной получил ножевые ранения
Достопримечательности Приамурья появились в мобильном путеводителе
Солнце вернулось в Благовещенск ненадолго
В Свободном после пожара в жилом доме найдено тело женщины
В девяти районах Приамурья дорожники устраняют последствия ливней
В Приамурье осудили бывшего сотрудника соцзащиты, похитившего более 11 миллионов рублей
Амурчанин напал на пенсионерку ради 2000 рублей
Власти задумались о реновации центра Благовещенска
Амурчан приглашают на празднование Дня славянской письменности
Амурский гидрометцентр: Норма влаги в Благовещенске перевыполнена
С благовещенских дорог откачивают воду после рекордного ливня
Милые, добрые, носатые: в краеведческом музее открывается персональная выставка Анны Тюриной
Людей, чьи останки нашли в Верхнеблаговещенском, расстреляли
Дождь в Благовещенске побил рекорд 80-летней давности
В Приамурье почти семь тысяч детей получат путевки в детский сад
В Амурской области бороться с пожарами помогает новый вездеход
Житель Приамурья четыре года незаконно хранил дома водку на 145 тысяч рублей
В Благовещенске внедорожник врезался в полицейскую машину
За ночь в Приамурье выпало две трети месячной нормы осадков
За неделю от укусов клещей в Приамурье пострадали 42 ребенка
В Благовещенской епархии появился священник-китаец