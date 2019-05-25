Деньги на отлов собак направят в наиболее проблемные районы Приамурья

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-25T09:13:38+03:00

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Парламентарии амурской области готовят изменения в закон о регулировании численности безнадзорных животных. Теперь деньги на отлов собак будут перераспределять между городами и районами в зависимости от количества бродячих собак и освоения средств.

- Суть в гибкой системе расходования средств. Если в одном муниципалитете выделенные на отлов деньги не осваиваются, их перенаправят в другой. Не дожидаясь окончания финансового года. То же случится при резком увеличении или уменьшении численности бродячих собак, - объяснили в Законодательном Собрании Амурской области.

Законопроект рассмотрят на заседании 30 мая сразу в двух чтениях. А уже к августу депутаты намерены подготовить еще несколько поправок. Например, закрепить право на отлов за муниципальными предприятиями и законодательно укрепить вопросы строительства и содержания приютов.

И это лишь нескольких шагов, которые власти предпринимают для решения проблемы с уличными собаками. Напомним, своего пика ситуация достигла в середине апреля, когда в Благовещенске животные напали на девятилетнего мальчика. Ребенка оперировали несколько часов, и лишь спустя несколько дней его состояние улучшилось достаточно для того, чтобы перевести его из реанимации в общую палату.

ИСТОЧНИК KP.RU