Деньги на отлов собак направят в наиболее проблемные районы Приамурья
Парламентарии амурской области готовят изменения в закон о регулировании численности безнадзорных животных. Теперь деньги на отлов собак будут перераспределять между городами и районами в зависимости от количества бродячих собак и освоения средств.
- Суть в гибкой системе расходования средств. Если в одном муниципалитете выделенные на отлов деньги не осваиваются, их перенаправят в другой. Не дожидаясь окончания финансового года. То же случится при резком увеличении или уменьшении численности бродячих собак, - объяснили в Законодательном Собрании Амурской области.
Законопроект рассмотрят на заседании 30 мая сразу в двух чтениях. А уже к августу депутаты намерены подготовить еще несколько поправок. Например, закрепить право на отлов за муниципальными предприятиями и законодательно укрепить вопросы строительства и содержания приютов.
И это лишь нескольких шагов, которые власти предпринимают для решения проблемы с уличными собаками. Напомним, своего пика ситуация достигла в середине апреля, когда в Благовещенске животные напали на девятилетнего мальчика. Ребенка оперировали несколько часов, и лишь спустя несколько дней его состояние улучшилось достаточно для того, чтобы перевести его из реанимации в общую палату.
ИСТОЧНИК KP.RU