В Амурской области объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 05:13 2019-05-27T05:13:16+03:00

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В «Инстаграме» Амурского гидрометцентра появилось штормовое предупреждение. По прогнозу завтра, 28 мая, по югу Приамурья ожидается усиление северного и северо-восточного ветра. Порывы будут достигать до 20-25 метров в секунду, а смещение циклона будут сопровождать сильные дожди.

Напомним, на прошлой неделе погода также не радовала амурчан. Прошедшие 20 и 21 мая дожди выполнили и перевыполнили месячную норму по осадкам. Оказался даже побит рекорд дня 80-летней давности. И даже выглянувшее под конец недели солнце задержалось недолго. Как и предупреждали амурские синоптики, в след за одним циклоном в область пришел следующий.

ИСТОЧНИК KP.RU