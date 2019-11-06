На снежный городок и новогоднюю иллюминацию потратят более 20 миллионов рублей
Почти 20,5 миллионов рублей потратят в этом году на новогодние украшения улиц и строительство снежного городка. Электронный аукцион на проведение работ уже появился на портале госзакупок.
На эти деньги власти планируют поставить на площади снежные и ледовые фигуры, горки и снежное ограждение, залить каток и поставить елку. Также подрядчик должен будет обеспечить праздничную иллюминацию не только на площади, но и на улицах города.
Кроме того, победитель аукциона должен будет следить за сохранностью объектов и подсветки вплоть до конца февраля.
Напомним, ранее в администрации сообщили, что снежный городок на площади Ленина может появиться в последний раз. В 2020 году площадь закроется на реконструкцию. Пока же горожане могут присылать свои эскизы снежных и ледяных фигур. Поступило уже десять работ, среди которых «Самовар», «Стеклянный шар», «Метелица», «Звездное сияние», «Балерина» и другие. Заявки принимаются до 10 ноября на электронную почту press-admblag@mail.ru с пометкой «Конкурс» или в инстаграм-аккаунт администрации Благовещенска @blagoveshchensk.rf.
ИСТОЧНИК KP.RU