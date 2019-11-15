Конфликт в благовещенской школе благополучно разрешился

15 Нояб. 11:22 2019-11-15T11:22:10+03:00

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Шестиклассники из благовещенской школы №26 больше могут не бояться нападок со стороны сверстника-хулигана. По решению директора в учебном заведении создан новый профильный математический класс с литерой «Е», куда согласны перевестись 28 детей из класса раздора. Об этом «Комсомолке» рассказали родители школьников.

- Наши дети пойдут в новый класс после каникул, которые закончатся 25 ноября, - рассказала мама одного из ребят. – Мы счастливы, что руководство школы и власти города услышали нас. Новый класс, как и прежний, будет профильным математическим, в нём будет работать психолог. Теперь мы надеемся, что вместе с детьми в 6 «Е» класс перейдёт и прежний классный руководитель, замечательный учитель математики. И, конечно, что в этот класс не сможет попасть проблемный мальчик.

Напомним, конфликт в школе разразился из-за одного из шестиклассников. По словам родителей, мальчик вёл себя агрессивно по отношению к ребятам из его класса – обзывался, толкал, провоцировал на драки. Активные действия взрослые предприняли 11 ноября, когда отказались отпускать детей на занятия. В обращении к директору они объяснили свои действия небезопасной обстановкой в учебном заведении.

Школа и городские власти среагировали мгновенно: 11 и 12 ноября с родителями школьников встретились представители руководства школы, городского управления образования и полиции, была организована служебная проверка. Ситуацию на персональный контроль взяла заммэра по социальным вопросам Юлия Рябинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU