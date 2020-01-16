2020-01-16T07:13:27+03:00
Общество

Благовещенцев зовут сдать вторсырье и сделать мир чище

Отправить в переработку можно будет сразу семь видов сырья
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/rsbor_blgФото: instagram.com/rsbor_blg
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Новая акция инициативной группы НКО «РазДельный сбор» пройдет 18 января с 13.00 до 15.00 возле Амурской областной научной библиотеки. Благовещенцы смогут сдать в переработку вторсырье и сделать мир чище. Напомним, первая акция общественников прошла 14 декабря и собрала около 30 неравнодушных горожан. Тогда собрать удалось около 200 килограммов макулатуры и около 50 килограммов пластика.

Нынешняя акция будет отличаться от первой расширенным списком принимаемого сырья. Сдать можно будет:

1.Макулатуру.

2.Пленки ПВД (полиэтилен высокого давления, маркировка 4HDPE). Это пленка-покрытие теплиц, пленка, в которую упаковывает бутылки воды производитель, пакеты на застежке зиплок (от одежды, электроники), упаковка гигиенических средств, пакеты от стирального порошка с маркировкой 4LDPE.

3. Канистры, ведра ПНД и ПП (полиэтилен низкого давления и полипропилен, маркировка 2HDPE, либо 5 РР). Пример: старые ведра, тазики отслужившие свое, старые канистры от воды, от моторного масла, тосола и тп, от строительных жидкостей, детские ведерки для песочницы и овощные ящики с маркировкой 5 РР(ПП).

4. Пакеты фасовочные (только прозрачные). Стретч-пленка только чистая (пищевая плёнка, плёнка от овощей/фруктов). Плёнка от мяса, сыра и пр. НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВАЯ плёнка (упаковка хрупких товаров).

5.ПЭТ бутылки любого цвета, с крышками. В том числе и от растительного масла.

6. Алюминиевые банки.

7. Бутылки и тому подобное от бытовой химии 2HDPE (от шампуня, геля для душа, жидкого мыла, тоник, средства для унитаза и др), крышки от ПЭТ бутылок и TetraPack (от коробок соков и молока), тюбики от зубной пасты, корпусы от дезодорантов твёрдых и роликовых.

8. Батарейки.

ВАЖНО!

Все вторсырье необходимо правильно приготовить к сдаче:

- удалить скотч, этикетки, крышки, ценники, наклейки;

- удалить по возможности металлические скобы с макулатуры;

- бумагу сложить в картонные коробки и плотно закрыть (мелкая бумага не должна рассыпаться!), либо связать веревкой в плотные кипы;

- все очистить от остатков пищи;

- бутылки и алюминиевые банки смять;

- на бутылках от бытовой химии этикетки можно оставить, но дозаторы необходимо удалить, бутылки смять.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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