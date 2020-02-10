2020-02-10T05:35:26+03:00
Общество

В Благовещенске отремонтируют более 20 дворов

В рамках национального проекта рабочие приведут в порядок тротуары, заасфальтируют проезды, обновят освещение и отремонтируют водоотведение
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
Изменить размер текста:

В мэрии Благовещенска определили список дворов, которые отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы будут идти не только в центре города, но и в отдаленных районах. В перечне более 20 дворов в районах КПП, судостроительного завода, микрорайона, пересечения улиц Лазо-Зейская, Амурская-Шимановского. На придомовых территориях приведут в порядок тротуары, заасфальтируют проезды, обновят освещение, отремонтируют водоотведение.

- Лимиты нам уже доведены – 118 миллионов рублей в этом году будет направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий – из федерального, областного и городского бюджетов. На дворы предусмотрено порядка 85 миллионов, остальные средства пойдут на благоустройство общественной территории, - отметил Сергей Казанцев, начальник управления ЖКХ города Благовещенска.

Нуждающиеся в ремонте дворы оценивались по таким критериям как уровень задолженности жителей за коммунальные услуги, сроки подачи документов для участия в программе, использование комплексного подхода. Дополнительные баллы начислялись за наличие общей проектно-сметной документации, заказанной жителями соседних многоквартирных домов.

Предварительный список будет согласован с городским управлением капитального строительства до 28 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Благовещенске на время ремонта дорог планируют увеличить пропускную способность альтернативных путей

Работы должны начаться сразу же после потепления (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Главную площадь Благовещенска закроют на реконструкцию 2 марта

Работы начнутся сразу после празднования Масленицы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый коридор между Благовещенском и Хэйхэ откроется 11 февраля
В Приамурье ожидается сильное потепление и гололед
Ушел из жизни известный амурский инфекционист Валентин Фигурнов
В Благовещенске отремонтируют более 20 дворов
Названа дата открытия нового транспортного коридора между Благовещенском и Хэйхэ
Благовещенцы ощутили отголоски китайского землетрясения
В Благовещенске разыскивают свидетеля убийства
Главную площадь Благовещенска закроют на реконструкцию 2 марта
Главный полицейский Приамурья снят с должности
Из Хэйхэ в Благовещенск доставили россиянина с признаками заболевания
Амурчанин, слушая музыку, попал под грузовой поезд
В Волково развернули карантинный пункт для граждан КНР
«Комбинезон, бахилы и маска»: благовещенка сняла видео при эвакуации из Уханя
В Благовещенске построят детский сад с бассейном
Между Благовещенском и Хэйхэ снова откроют временный коридор
В Приамурье зарегистрировано землетрясение
В Благовещенске на время ремонта дорог планируют увеличить пропускную способность альтернативных путей
Амурчанам расскажут о родственниках, не вернувшихся с Великой Отечественной войны
В Благовещенске продолжается проверка «заминированных» школ
3 февраля коридор между Благовещенском и Хэйхэ будет закрыт
Снежный городок в Благовещенске будет работать еще две недели
Граждан КНР, прибывающих в Приамурье, будут сажать на карантин
Из благовещенских школ снова эвакуируют детей
Из Хэйхэ в Благовещенск переправили 165 человек