В Благовещенске отремонтируют более 20 дворов
В мэрии Благовещенска определили список дворов, которые отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы будут идти не только в центре города, но и в отдаленных районах. В перечне более 20 дворов в районах КПП, судостроительного завода, микрорайона, пересечения улиц Лазо-Зейская, Амурская-Шимановского. На придомовых территориях приведут в порядок тротуары, заасфальтируют проезды, обновят освещение, отремонтируют водоотведение.
- Лимиты нам уже доведены – 118 миллионов рублей в этом году будет направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий – из федерального, областного и городского бюджетов. На дворы предусмотрено порядка 85 миллионов, остальные средства пойдут на благоустройство общественной территории, - отметил Сергей Казанцев, начальник управления ЖКХ города Благовещенска.
Нуждающиеся в ремонте дворы оценивались по таким критериям как уровень задолженности жителей за коммунальные услуги, сроки подачи документов для участия в программе, использование комплексного подхода. Дополнительные баллы начислялись за наличие общей проектно-сметной документации, заказанной жителями соседних многоквартирных домов.
Предварительный список будет согласован с городским управлением капитального строительства до 28 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU