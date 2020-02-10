В Благовещенске отремонтируют более 20 дворов

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:35:26+03:00

В рамках национального проекта рабочие приведут в порядок тротуары, заасфальтируют проезды, обновят освещение и отремонтируют водоотведение

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В мэрии Благовещенска определили список дворов, которые отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы будут идти не только в центре города, но и в отдаленных районах. В перечне более 20 дворов в районах КПП, судостроительного завода, микрорайона, пересечения улиц Лазо-Зейская, Амурская-Шимановского. На придомовых территориях приведут в порядок тротуары, заасфальтируют проезды, обновят освещение, отремонтируют водоотведение.

- Лимиты нам уже доведены – 118 миллионов рублей в этом году будет направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий – из федерального, областного и городского бюджетов. На дворы предусмотрено порядка 85 миллионов, остальные средства пойдут на благоустройство общественной территории, - отметил Сергей Казанцев, начальник управления ЖКХ города Благовещенска.

Нуждающиеся в ремонте дворы оценивались по таким критериям как уровень задолженности жителей за коммунальные услуги, сроки подачи документов для участия в программе, использование комплексного подхода. Дополнительные баллы начислялись за наличие общей проектно-сметной документации, заказанной жителями соседних многоквартирных домов.

Предварительный список будет согласован с городским управлением капитального строительства до 28 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU