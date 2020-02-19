2020-02-19T03:38:49+03:00
Общество

Граждан КНР, прибывших в Благовещенск из Хэйхэ, выписывают из инфекционки

Пока симптомов коронавируса ни у кого не обнаружено
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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20 февраля из карантинного пункта в селе Волково выписали одного из граждан КНР, прибывших в Благовещенск из Хэйхэ. Еще трое остаются под наблюдением, на следующей неделе выпишут еще двоих.

- С первых дней осложнения ситуации в КНР в учреждениях здравоохранения региона отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Напомним, все граждане КНР, въезжающие на территорию Амурской области, должны провести на карантине две недели. Для них организовано два пункта в селе Волково и городе Зея. Россияне, вернувшиеся из Китая, также должны провести две недели на карантине, но уже дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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