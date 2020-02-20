Двоих грузоперевозчиков отправили в инфекционную больницу Благовещенска из пункта пропуска
Двое мужчин перевозили груз через пункт пропуска в Поярково в минувший вторник, 18 февраля. При контрольном осмотре у них была зафиксирована высокая температура. Мужчины сразу же были госпитализированы в инфекционную больницу города Благовещенска.
- Состояние изолированных удовлетворительное. Они находятся под медицинским наблюдением, - прокомментировала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. - Ситуация аналогичная штатная, все выполнено по нашему стандартному алгоритму. Мы всегда так действуем при выявлении больного на пунктах пропуска.
К слову, 20 февраля из карантинного пункта в селе Волково выписали одного из граждан КНР, прибывших в Благовещенск из Хэйхэ. Еще трое остаются под наблюдением, на следующей неделе выпишут еще двоих.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из Хэйхэ в Благовещенске перевезли еще 12 россиян
Признаков инфекции у новоприбывших выявлено не было (подробности)
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Благовещенске на двух языках помолились о спасении от коронавируса
Службу провел уроженец Пекина иерей Димитрий Чжан (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU