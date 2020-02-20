Двоих грузоперевозчиков отправили в инфекционную больницу Благовещенска из пункта пропуска

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:19:00+03:00

У мужчин была выявлена высокая температура, но подозрения на коронавирусную инфекцию не подтвердились

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Двое мужчин перевозили груз через пункт пропуска в Поярково в минувший вторник, 18 февраля. При контрольном осмотре у них была зафиксирована высокая температура. Мужчины сразу же были госпитализированы в инфекционную больницу города Благовещенска.

- Состояние изолированных удовлетворительное. Они находятся под медицинским наблюдением, - прокомментировала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. - Ситуация аналогичная штатная, все выполнено по нашему стандартному алгоритму. Мы всегда так действуем при выявлении больного на пунктах пропуска.

К слову, 20 февраля из карантинного пункта в селе Волково выписали одного из граждан КНР, прибывших в Благовещенск из Хэйхэ. Еще трое остаются под наблюдением, на следующей неделе выпишут еще двоих.

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ИСТОЧНИК KP.RU