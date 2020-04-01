Амурские предприниматели готовы изготовить более 7,5 тысячи масок в сутки

1 Апр 2020 2020-04-01T04:45:32+03:00

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Свыше 50 амурских компаний, ИП и неравнодушных граждан готовы наладить производство гигиенических масок для жителей региона. Накануне был сформирован перечень этих организацией, его же размесили на сайте Минэкономразвития.

Первые партии для своих работников уже заказали некоторые торговые сети. В ближайшее время они также будут доступны для покупателей в точках розничной торговли. Причем продавать их будут по приемлемым ценам – от 40 рублей за одну штуку.

«К пошиву таких масок предъявляются конкретные требования: изделие должно изготавливаться из бязи определенной плотности, быть двухслойным и соответствовать всем рекомендациям Минпромторга РФ. Одной из главных задач, которые ставятся перед нами, является обеспечение производителей исходными материалами. Поставщики уже найдены и готовы снабдить всех желающих помочь в производстве масок», - рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Величко.

Специалисты предупреждают, что маска будет многоразовой.

Заявки от предпринимателей на пошив масок принимаются в минэкономразвития и внешних связей Амурской области по телефону 8 (4162) 22-44-10.

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ИСТОЧНИК KP.RU