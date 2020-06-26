2020-06-26T09:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом заразились еще 44 жителя Амурской области

Больше половины – в Благовещенске
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Более 2,5 тысячи контактных амурчан продолжают обследовать. Фото: www.pexels.comБолее 2,5 тысячи контактных амурчан продолжают обследовать. Фото: www.pexels.com
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В Приамурье 26 июня подтвердили 44 новых случая COVID-19. Заболевание выявлено у 26 жителей Благовещенска. Также по четыре случая зарегистрировано в Благовещенском и Тамбовском районах, три – в Тынде, два – в Свободном, по одному – в Шимановске, Райчихинске, Белогорском, Мазановском и Ивановском районах.

На данный момент в Амурской области выявлено 1572 случая новой коронавирусной инфекции. При этом 515 человек выписаны из стационара с выздоровлением. О новых летальных случаях не сообщается, по последней информации от коронавируса скончались девять человек в Приамурье.

Продолжается обследование амурчан, контактировавших с больными коронавирусом. Всего это 2517 человек, из них 2507 изолированы по месту жительства, оставшиеся десять – в изоляторах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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