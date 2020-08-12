Фельдшера в Благовещенске наградили за спасение детей во время аварии с автомобилем скорой

Фельдшер Сергей Рудых. Фото: администрация города Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев встретился с фельдшером Благовещенской станции скорой помощи Сергеем Рудых – мужчина смог удержать двоих детей при лобовом столкновении машин в ДТП и уберег их от сильных травм.

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла вечером 10 августа на улице Мухина. В машину скорой помощи въехала Toyota Corolla, водитель легкового автомобиля погиб. Во время ДТП в скорой находились 5 человек, в том числе двое детей полутора и 11 лет, которых везли в детскую городскую больницу.

Сергей Рудых рассказал, что во время столкновения действовал быстро, не задумываясь, в доли секунды успев обхватить детей. Как заметила мама Сергея, скорее всего, сработала спортивная реакция: благовещенец занимается карате.

Олег Имамеев поблагодарил фельдшера за самоотверженность и решительность, проявленные в экстремальной ситуации при спасении жизни и здоровья детей. Мэр отметил, что поступок Сергея является хорошим примером для каждого человека, и вручил Сергею Рудых благодарственное письмо и памятный подарок.