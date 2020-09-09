Минобрнауки Приамурья проверил педколледж после заявления о несправедливом приеме

Специалисты посмотрели запись с экзамена. Фото: правительство Амурской области

Воспитанник детского дома в Поярково Алексей Давлетов не смог поступить на отделение физической культуры в Амурский педагогический колледж и посчитал, что его не приняли несправедливо – юноша заявил, что на экзамене проявил себя хорошо. По его заявлению министерство образования и науки Амурской области провело проверку.

Комиссия проанализировала видеозапись вступительных испытаний и подтвердила – юноша не справился с нормативами, необходимыми на поступление по специальности «Педагог по физической культуре и спорту».. На проверке присутствовали председатель общественного совета при министерстве, главный судья Центра тестирования ГТО в Благовещенске, депутат Благовещенской городской думы, общественный представитель АСИ и сам Алексей Давлетов. Он согласился с выводами комиссии.

- Качество видео, которое мы просмотрели, конечно, достаточно низкое, однако даже на нем хорошо видны ошибки, которые были допущены абитуриентом. В частности, отмечены нарушения при выполнении отжиманий, упражнения «стульчик». Опираясь на это, можно констатировать, что решение приемной комиссии было объективным, - прокомментировал главный судья Центра тестирования ГТО в Благовещенске Сергей Штаненко.

Проведенная работа показала, что нарушений в проведении приемной кампании колледжем не было.

- По итогам коллегиального обсуждения всех присутствующих сегодня на проверке сделан вывод, что решение, принятое в отношении абитуриента Алексея Давлетова, правомерное, – прокомментировал председатель комиссии, начальник отдела профессионального образования и науки Минобрнауки области Михаил Захаров. – Дополнительно сообщаем, что Алексей Давлетов поступил в Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства и в настоящее время обучается там.

Молодого человека поддержали в намерении стать учителем физкультуры. Чтобы набраться мастерства в спорте, которого, по словам специалистов, Алексею не хватает для поступления в педколледж, парню готовы предоставить бюджетное место в спортивной школе №7 города Благовещенска. За год Алексей сможет получить необходимые спортивные навыки, чтобы справится со вступительными испытаниями в желаемом ссузе.

Алексей решил воспользоваться этим предложением.