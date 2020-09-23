Во время очистки реки Бурхановки в Благовещенске сотрудники ГСТК нашли диван

Сотрудники ГСТК борются с загрязнениями в реке Бурхановка Фото: instagram.com/mkpgstk/

Сотрудники ГСТК продолжают трудиться над приведением Бурхановки в порядок. Рабочие очищают мостовые переходы по руслу реки от скопления мусора.

Чего только не обнаружили во время работ специалисты. Среди привычных веток и грязи они подняли с подземного русла реки старый матрас и диван.

С помощью очищения трубчатых переходов увеличивается пропускная способность труб, тем самым предотвращается выход реки из берегов.

- Напомним, Бурхановка – не место для мусора, река является важным водоотводным пропуском. Захламляя её, вы усугубляете обстановку на улично-дорожной сети города во время дождя, - обратились сотрудники ГСТК к жителям областного центра.

В прошлый раз работы по очищению Бурхановки велись в июле. Тогда со дна реки специалисты подняли бесчисленное количество бытового мусора, в том числе автомобильные шины, доски, стиральную машинку (подробнее).