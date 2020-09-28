Убийство тигра Павлика: Под подозрение попали два человека

За полтора века численность амурского тигра и его местообитаний сократилась на 95%. Фото: WWF России

В Амурской области расследуют убийство амурского тигра Павлика, выпущенного в природу на территории региона в мае прошлого года. В среду, 23 сентября, охотоведы нашли тушу зверя – его застрелили неизвестные. О ходе дела в прямом эфире в своем инстаграм-аккаунте рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

По словам губернатора, в деле появились два подозреваемых – местный жители и приехавший в Приамурье вахтой. Предположительно, убийство тигра они совершили преднамеренно, стреляли неоднократно. Также Василий Орлов отметил, что виновных ждет максимально жесткое наказание.

Ранее мнение по сложившейся ситуации высказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. По информации «Интерфакса», в пресс-службе ведомства сообщили, что министерство поможет установить виновных и продолжит работу с браконьерством, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем, и назвали этой одной из важнейших задач ведомства.

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