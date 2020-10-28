В Приамурье подтвердили 111 новых случаев COVID-19

Масочный режим амурчане соблюдают не всегда, показывают проверки. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 111 пациентов. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф, региональное управление Роспотребнадзора статистику по COVID-19 на момент написания новости не опубликовало.

Таким образом, общее число заразившихся в Приамурье перешагнуло порог в 6 тысяч человек – с начала пандемии вирус подхватили 6203 человека. Из них 5356 выздоровели, 61 человек скончался, уточняют на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки выздоровели 73 человека.

При этом ранее амурский врач-пульмонолог Татьяна Орлова заявила, что число зараженных растет не потому, что вирус стал сильнее, а люди – слабее. Просто амурчане расслабились и перестали носить маски, соблюдать иные меры профилактики.