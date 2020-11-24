В Благовещенске на деньги от фейерверка закупят подарки для детей медиков

Подарки закупит неизвестный меценат. Фото: Минздрав

В Благовещенске отменили новогодний фейерверк. Ранее мэр города Олег Имамеев устроил опрос у себя в соцсетях и узнал мнение жителей. Большинство респондентов заявило, что им фейерверк в условиях пандемии коронавируса не нужен.

По словам Олега Имамеева, в Благовещенске создадут новогоднюю атмосферу, город будет «нарядным».

- Опрос показал, что большая часть проголосовавших против фейерверка. Аргументы с обеих сторон разные. Но главное (и в этом полностью соглашусь со специалистами) – сегодня мы не имеем права создавать большую концентрацию людей в одном месте. Во многом поэтому в городе впервые не будет одной главной новогодней площадки, - прокомментировал Олег Имамеев.

Сэкономленные средства от фейерверка пойдут на новогодние подарки для детей медиков, которые работают в «красной зоне». Деньги выделил меценат, он сам принял это решение.

Между тем, в Благовещенске некоторые организации готовятся отметить Новый год и планируют корпоративы. К участию в празднике приглашают и целые школьные классы.

- Реагировать на подобные факты будем оперативно. Новой вспышки заболеваемости после новогодних праздников мы не имеем права допустить, - добавил градоначальник.

Напомним, в Шимановске также отменили новогодний фейерверк.