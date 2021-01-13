Новый фермерский рынок появится в Благовещенске по соседству с закрывающимся торговым центром «ГСТК» на улице Ленина, 77. Открытие запланировано на март, сообщают в администрации города.Торговые места именно на этом фермерском рынке ранее предлагали предпринимателям ТЦ «ГСТК», который вынуждены продать в соответствии с федеральным законодательством. Ликвидация торгового центра вызвала бурю негодования у продавцов, предлагающих там свою продукцию, - сообщалось, что без работы могут остаться полтысячи человек. После этого им и посоветовали переехать в соседнее здание.Сейчас новый фермерский рынок готовится к открытию. Завершается ремонт, скоро придет холодильное оборудование. В торговой зоне будут три больших продовольственных отдела – рыбные ряды, мясные ряды и молочные ряды, а также отдельные торговые места, минимальная площадь одного – 5 квадратных метров. Договоры с предпринимателями уже заключают, рассказывают в мэрии Благовещенска.Известно, что на новом рынке можно будет купить мясо и «молочку», хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и другие товары – все от амурских производителей. Фермерский рынок займет больше 450 квадратных метров на цокольном этаже.