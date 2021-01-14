Экс-амурчанка Лариса Савицкая выступила в эфире Первого телеканала и рассказала подробности авиакатастрофы в Приамурье, в которой она оказалась единственной выжившей. Происшествию был посвящен очередной выпуск телепрограммы «Пусть говорят», вышедший 14 января.Напомним, авиакатастрофа произошла 24 августа 1981 года. . Над Завитинском самолет столкнулся с дальним бомбардировщиком Ту-16К. Пассажирский самолет потерял две консоли крыла с топливными баками и верх фюзеляжа – по сути, крышу, а при падении сам корпус разломился на части. В нем находилась и Лариса Савицкая, возвращавшаяся из свадебного путешествия. Выжила только она.- Помню все, - призналась Лариса Савицкая. - На каком-то уровне записана во мне эта боль, что пережили пассажиры, летчики. Многие не сразу умерли, а как я.Она подтвердила, что возвращалась на роковом самолете из свадебного путешествия. С мужем они были вместе два года, женаты - четыре месяца. Как рассказали в эфире, в момент авария девушка положила голову на колени супругу, и именно это спасло ее от гибели в первую секунду столкновения.- Обожгло холодом, и самолета уже не было - был обломок самолета, - вспомнила чудом выжившая женщина. - Быстро пришло осознание, что я погибну. Но в какой-то момент судьба решила «посмеяться надо мной» - у меня появился шанс, но для этого надо было что-то сделать. Летчики, которые расследовали это дело, подсчитали, что я падала восемь минут. Было время осознать, что ты погибнешь, вспомнить, что помогало спастись другим людям, и начать спасаться.Помимо самой Ларисы Савицкой, свои истории рассказали другие заинтересованные люди - родственники погибших, друзья членов экипажа. Врач санитарной авиации, одним из первых увидевший женщину после катастрофы, рассказал:- Позвонили: «К вам должны подвезти женщину, которая пострадала в авиакатастрофе». Молодая женщина, худенькая, стройная, движется на своих ногах. Начали осматривать ее. На вопросы отвечает правильно, но чувствуется какая-то заторможенность. Ноги двигаются, позвоночник гнется, ни ссадин каких, ни гематом.В съемках также принимали участие члены амурской экспедиции к месту крушения самолета, которая прошла в 2020 году, и члены съемочное группы, которые работают в Пермском крае над фильмом о катастрофе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Приамурье обнаружили фрагмент упавшего 40 лет назад самолетаЕго нашли участники экспедиции, посвященной памяти погибших при крушении воздушного судна (подробности)Единственная спасшаяся в авиакатастрофе передаст цветы к месту крушения самолета в ПриамурьеВторая экспедиция к точке падения запланирована на начало октября (подробности)