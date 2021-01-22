Сотрудники амурской больницы избежали уголовного наказания за заражение детей гепатитом

По версии следствия, сотрудники больница использовали нестерильные перчатки. Фото: pexels.com

Благовещенский городской суд принял решение по делу о заражении детей гепатитом C в Амурской областной детской клинической больнице. Его прекратили из-за истечения срока давности.

Напомним, резонансное дело возбудили в декабре 2018 года. Изначально речь шла о заражении нескольких онкобольных пациентов гематологического отделения гепатитом C. Однако следствие пришло к выводу, что халатное отношение некоторых сотрудников привело к заражению 169 детей.

Обвиняемыми по делу стали заместитель главного врача по лечебной работе А. П. Серга, заведующая отделением эпидемиологии Г. В. Платова и заведующая отделением гематологии И. П. Батурская. По версии следствия, из-за их халатного отношения к работе персонал больницы допуска использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария.

Расследование дела завершили в октябре 2020 года, после чего оно было передано в суд. Сегодня состоялось итоговое заседание. Ранее защитники подсудимых попросили суд прекратить дело, так как срок давности уголовного преследования истек 31 декабря. Представитель прокуратуры сообщила, что сторона гособвинения не возражает против прекращения дела.

В результате суд постановил прекратить дело. Постановление Благовещенского городского суда может быть обжаловано в течение 10 суток в Амурский областной суд.

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