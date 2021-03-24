Сотрудников техникума в Райчихинске привлекли к ответственности после стрельбы

Прокуратура оценила работу психолога, социального педагога, куратора и службы медиации по работе с несовершеннолетними. Фото: официальный сайт Райчихинского индустриального техникума

Прокуратура Райчихинска завершила проверку по факту стрельбы в индустриальном технике. Инцидент произошел в конце февраля: поссорившись с одногруппниками, студентка выхватила пневматическое оружие. При этом педагоги описывали девушку как «спокойную и беспроблемную».

Прокуратура оценила работу психолога, социального педагога, куратора и службы медиации по работе с несовершеннолетними. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что перечисленные специалисты техникума не приняли меры, чтобы урегулировать возникший между студентами конфликт. А именно этот конфликт стал причиной, по которой девушка устроила стрельбу.

- По результатам проверки директору техникума внесено представление, которое рассмотрено с участием прокурора г. Райчихинска, представителя министерства образования и науки области, работников техникума, - подытожили в пресс-службе прокуратуры по Амурской области.

После проверки в техникуме провели профилактическую беседу с подростками. Сотрудников образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.