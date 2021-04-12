Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков предложил снять фильм про амурских врачей

Фото: www.instagram.com/sezhukov

Фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков опубликовал в Instagram пост восхищения амурскими врачами, которые оперировали во время пожара в кардиоцентре. Музыкант предложил снять фильм о героях.

У себя на странице в Instagram Сергей Жуков, на которого подписаны свыше 2,3 млн человек, заявил, что обычно героев выдумывают, а есть люди «в тысячу, миллион раз круче». И про этих людей необходимо снимать фильм, уверен певец.

Своим подписчикам Сергея Жуков рассказал, как 2 апреля в кардиологии Благовещенска вспыхнул пожар, а в это время в операционной работала команда хирургов. Они вскрыли грудную клетку пациенту и начали делать операцию на открытом сердце.

«А там крыша здания прям полыхает! Пожарные начинают всё заливать. Просто можете себе представить, что испытывают люди внутри??? Я - нет, но думаю это реально очень и очень страшно. Конечно, всех эвакуируют, но врачи отказываются уйти из здания. Потому что операцию нельзя остановить. Пациент сразу умрет. И они продолжают оперировать прямо во время пожара. В итоге проваливается крыша, отключается электричество! Пожарные протягивают отдельную линию от генератора, чтобы оборудование в операционной работало, и продолжают проливать здание!», - написал сценарий Сергей Жуков.

Певец уверен, что это крутой сюжет для фильма, тем более, что это реальные события. Жуков восхитился амурскими медиками, готов был пожать им руки и считает их «настоящими героями».

«Поклон этим людям, спасибо, теперь и мы знаем настоящих героев. Пусть бы с экранов не сходили настоящие герои», «Какие же они МОЛОДЦЫ!», «Это настоящие герои!!! Дай Бог им здоровья!», - отреагировали подписчики Сергея Жукова.

СПРАВКА КП

Во время пожара 2 апреля в кардиоцентре врачи спасали жизнь 62-летнему Андрею Ключкину. Житель Селемджинского района уже пошел на поправку, а врачей-героев предлагают представить к государственной награде.