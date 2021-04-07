«Технику спасли, но здание придется восстанавливать»: медики из сгоревшего кардиоцентра в Благовещенске приступили к работе

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

2 апреля в Благовещенске произошло ЧП, о котором узнала вся страна: горело здание кардиоцентра, и прямо во время пожара медики спасали жизнь 62-летнему Андрею Ключкину. Сейчас его жизни ничего не угрожает, мужчина идёт на поправку. А врачи-герои приступили к работе, клиника возобновила приём пациентов.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

После осознания произошедшего медики испытали не только чувство гордости за проделанный труд, но и боль: страшный пожар пусть не полностью уничтожил, но серьезно повредил и здание, и оборудование.

- Сейчас не чувство славы есть, а чувство горечи от того, что у нас рабочее место сгорело, - говорит сердечно-сосудистый хирург Александр Филиппов.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Врачи продолжают свои дежурства в областной больнице, куда перевезли их пациентов. Как сообщил главврач кардиоцентра, они выступают там в роли консультантов.

- Технику спасли, но здание придется восстанавливать. Пациенты были переданы в областную клиническую больницу. Их ведут врачи этой больницы. Мы выступаем в качестве консультантов. Но в субботу в 10 утра я там проводил обход. Со всеми поговорил, всех лично опросил, - отмечает главврач Александр Коротких.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Строить новое здание для клиники не планируется, будут ждать восстановление старого. Медперсонал продолжает работу на базе кардиохирургии в соседнем корпусе.

К слову, благодаря слаженной работе медиков и пожарных, всё самое дорогостоящее оборудование удалось спасти. Его перенесли в рядом стоящий корпус. 7 апреля там пройдут первые после происшествия операции.

- Все эти дни мы занимались подготовкой операционной в другом здании, а сегодня у нас уже операции, - рассказывает медсестра перфузиолог Надежда Науршина, которая участвовала в операции при пожаре.

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Надежда Федоровна также помогала спасать технику. Самую важную, из операционной. Медицинская сестра в профессии более 16 лет, поэтому понимала, что второе самое важное в клинике после жизни пациента, это оборудование.

Предварительная причина пожара – нарушение в работе электрической проводки. Все обстоятельства происшествия выясняют амурские прокуроры и следователи. Специалисты проверяют исполнение учреждением законодательства о пожарной безопасности, а также достаточность привлечённых к тушению пожара сил и средств.

Напомним, в 2 апреля в благовещенском кардиоцентре случился крупный пожар. По предварительным данным, полыхнула старая проводка под куполом. В это время проводились две плановые операции. Только одну из их смогли остановить, а врачей эвакуировать. Вторая продолжалась в горящем здании до конца. Около двух часов врачи работали в условиях опасных для жизни. К счастью, все обошлось, пациент был прооперирован успешно. Сейчас, по словам медиков, его состояние не вызывает опасности. Ориентировочно его выпишут через две недели.

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